Zalewski ‘come’ Sneijder: “Che personalità nel derby”

Arrivato da poche ore, Nicola Zalewski ha subito trovato spazio in campo con la maglia dell’Inter. L’esterno è entrato nel secondo tempo del derby Milan-Inter, valido per la 23a giornata di Serie A, incidendo subito con l’assist per il gol del pareggio di De Vrij.

Un esordio che ha subito scatenato dolci ricordi e paragoni nobili nelle menti dei tifosi nerazzurri. Sui social, infatti, in diversi hanno sottolineato come la sua prestazione ricordi quella di Wesley Sneijder, anche lui arrivato all’Inter a poche ore da un derby.

Questi alcuni commenti su X:

I neo acquisti vanno fatti sempre giocare nei derby. Così Sneijder, poi Schelotto e stasera Zalewski — Football And Dreams (@FootballAndDre1) February 2, 2025

Niente da dire, solo grandi ragazzi, era dai tempi di Sneijder che un giocatore preso poco prima non entrava e dimostrava questa personalità, bravo Zalewski. — Zelgadis (@Zelgadis265) February 2, 2025