Fabrizio Romano annuncia il nuovo colpo da 16 MILIONI dell’Inter

Manca pochissimo alla chiusura del mercato invernale, ma il lavoro dei dirigenti dell’Inter continua. Non tanto per rinforzare la rosa in questa sessione, quanto per programmare e anticipare il lavoro per l’estate. E un nuovo colpo è in arrivo.

Lo conferma ufficialmente Fabrizio Romano, che ha annunciato attraverso i propri canali social, l’accordo raggiunto tra Inter e Dinamo Zagabria per l’arrivo in nerazzurro di Petar Sucic. Tutto pronto per la firma dei contratti, con il centrocampista classe 2003 che si trasferirà a giugno.

Al club croato verranno versati 14 milioni di euro più 2 di bonus. Dovrebbe esserci anche una percentuale sulla rivendita. Il giocatore dovrebbe arrivare a Milano questa settimana, con le visite mediche che sarebbero già state fissate.