Venezia, infortunio Stankovic: PAURA per il portiere dell’Inter

Arriva una brutta notizia in casa Inter ma soprattutto per i tifosi e la società del Venezia. Durante la partita di questa 23^ giornata di Serie A, che vede i lagunari impegnati sul campo dell’Udinese, il portiere Filip Stankovic è dovuto uscire per infortunio al ginocchio che desta parecchia preoccupazione.

Il portiere del Venezia al 17′ del primo tempo durante un rinvio è rimasto a terra con forte dolore al ginocchio ed è stato costretto a chiedere il cambio. Subito sono intervenuti sul prato del Bluenergy Stadium per soccorrere Stankovic ma nulla hanno potuto fare e hanno fatto segno a mister Eusebio Di Francesco di operare una sostituzione.

Prima della metà del primo tempo è quindi dovuto entrare in campo il secondo portiere Jesse Joronen per prendere il posto di Stankovic che fa preoccupare i tifosi del Venezia visto che speravano nelle sue parate per raggiungere una difficile salvezza. Ricordiamo che il portiere classe 2002 si è trasferito dall’Inter in laguna con la formula del prestito più un obbligo di riscatto in caso di salvezza.