L’Inter Femminile contro la Fiorentina torna a vincere: la classifica

Dopo la sconfitta contro la Juventus che ha di fatto spento i sogni per il primo posto e l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Sassuolo, l’Inter Femminile quest’oggi è tornata a vincere e lo ha fatto battendo 2-0 la Fiorentina in casa al KONAMI Youth Development Centre.

Le ragazze di mister Gianpiero Piovani si sono schierate con il 3-5-2 come la prima squadra maschile e hanno trovato la rete che ha sbloccato il match subito al sesto minuto del primo tempo con Michela Cambiaghi. Nella ripresa poi l’Inter ha segnato al 71′ il 2-0 con Lina Magull e dando il colpo del ko alla Fiorentina.

Vincere contro le viola non era affatto scontato perché si tratta della quarta forza del campionato di Serie A femminile mentre le nerazzurre ora salgono a quota 37 punti che – essendo giunti al penultimo turno della regular season – valgono quasi la certezza del secondo posto essendo la Roma terza a -6.