Non perfetta la prima di Palacios con il Monza: vince il Verona

Oggi nella 23^ giornata di Serie A il difensore argentino di proprietà dell’Inter, Tomas Palacios, ha fatto il suo esordio da titolare nel campionato italiano. Pochi giorni fa si è infatti trasferito in prestito al secco al Monza fino a fine stagione e oggi nel match contro il Verona è subito sceso in campo dall’inizio.

Non c’è da festeggiare però per Palacios in questo giorno di esordio da titolare in Serie A perché il suo Monza ha perso un delicato scontro diretto per la salvezza cadendo 0-1 in casa contro il Verona per un autogol di Lekovic.

Palacios, in occasione del gol, ha provato a contenere Serdar che stava scappando palla al piede dentro l’area ma l’avversario è stato più veloce di lui nel prendere il fondo e mettere poi in mezzo il pallone decisivo per l’autogol. L’argentino dell’Inter avrà modo di rifarsi e di accumulare esperienza in questi mesi che spenderà al Monza.