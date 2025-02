Marelli SICURO: “Era calcio di rigore per l’Inter. Il Var…”

Episodio molto controverso nel secondo tempo del derby tra Milan e Inter, quando Pavlovic ha colpito sulla gamba, alle spalle, Thuram. Una situazione che ha scatenato grandi proteste dei nerazzurri nei confronti della decisione di Chiffi e del mancato intervento del VAR.

L’errore del direttore di gara è stato confermato anche da Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, che ha commentato il contatto nel post-partita senza troppi giri di parole. Questo il suo parere sul mancato fischio:

“La decisione assunta alla fine non è stata corretta. Noi vediamo una scivolata regolare di Theo Hernandez, quello che non è corretto è il tocco sul polpaccio sinistro di Thuram di Pavlovic. E’ un fallo di negligenza, il contatto è evidente. Questo è calcio di rigore in favore dell’Inter. Perché non è intervenuto il Var? E’ una bella domanda, qua ci sono tutti gli elementi per far intervenire il Var. In questa circostanza sarebbe stato meglio un intervento del Var per assegnare calcio di rigore all’Inter senza nessuna sanzione disciplinare”.