Lookman rompe con l’Atalanta: vuole solo l’Inter

La pista Ademola Lookman continua a scaldarsi ogni giorno di più in casa Inter. L’attaccante nigeriano è improvvisamente schizzato in cima alle preferenze del club nerazzurro che si sta muovendo con insistenza per averlo. I contatti con l’entourage sono costanti da giorni, in attesa di una prima offerta ufficiale nei confronti dell’Atalanta.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Lookman e l’Inter hanno già raggiunto una bozza di intesa: contratto da 4 milioni di euro a stagione per il centravanti fino al 2030. Prima delle firme, però, andrà convinta l’Atalanta che continua a chiedere 50 milioni contro i 40 proposti dai nerazzurri. Lo stesso attaccante starebbe facendo leva su una promessa strappata al club un anno fa per lasciarlo partire dinnanzi ad un’offerta di tale entità.

Secondo la rosea, inoltre, Lookman sarebbe pronto a rompere subito con l’Atalanta. Da capire innanzitutto se quest’oggi, atteso a Zingonia per allenarsi, l’attaccante si presenterà realmente, anche alla luce del comportamento adottato un anno fa quando rimase fuori squadra per qualche giorno durante le trattative col Psg.