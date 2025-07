Inter-Lookman, tutto vero: “Sta succedendo in queste ore”

Giungono conferme su conferme in merito alla clamorosa trattativa nata nelle scorse ore tra l’Inter e Ademola Lookman. Dopo l’anticipazione in edicola di questa mattina del Corriere dello Sport, a mettere un ulteriore timbro sull’esistenza dell’operazione ci ha pensato anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Il noto giornalista ha aggiunto ulteriori dettagli in merito a questo sta accadendo in questi istanti.

Romano ha infatti confermato l’esistenza di un dialogo in corso tra l’Inter e l’entourage dell’attaccante nigeriano, svelando anche un retroscena sull’offerta ufficiale che i nerazzurri stanno preparando per convincere l’Atalanta. Ribadito anche il totale interesse da parte di Lookman ad accettare il trasferimento alla corte di Cristian Chivu.

Queste le ultime notizie secondo Fabrizio Romano: “Voglio chiarire quello su cui abbiamo lavorato in queste ore. Risulta che l’Inter sia su Ademola Lookman, ci sono dei contatti in corso che stanno andando avanti anche nella giornata di oggi. E’ un obiettivo importante dell’Inter, non l’unico. In questo momento il discorso è tra l’Inter e gli agenti di Lookman a cui il club ha anticipato la volontà di fare un’offerta importante. Resta anche l’Atletico in corsa, in attesa di riuscire a fare un’uscita. Il giocatore mostre un grande entusiasmo davanti alla possibilità di vestire la maglia dell’Inter”.