L’assurda risposta di Pioli su Asllani e… Sinner!

Dopo la presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Fiorentina, in questa sua seconda esperienza sulla panchina viola che lo ha riportato in Italia, Stefano Pioli ha concesso un’intervista anche ai microfoni di Sky Sport. In una fase molto calda del mercato, ovviamente si è anche discusso di possibili nuovi colpi in entrata per la nuova stagione.

Tra i profili accostati di recente alla Fiorentina, ad esempio, si è parlato a lungo nelle ultime settimane di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese non rientra più nei piani dell’Inter e potrebbe lasciare il club nerazzurro questa estate a fronte di una valutazione del suo cartellino che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

A domanda precisa su Asllani, però, Pioli ha tentato di dribblare il nome del centrocampista nerazzurro con una risposta bizzarra: “Se mi piace Asllani? Sinner mi piace tantissimo, anzi faccio i complimenti a Jannik e lo invito a venirci a trovare qui al Viola Park. Sarebbe motivo di orgoglio per tutti noi, ci sta regalando delle emozioni fantastiche. Complimenti Jannik”.