Inter SCATENATA sul mercato: Lookman insieme a Leoni

Dopo aver deciso di accelerare con convinzione su Ademola Lookman per l’attacco, l’Inter ha scelto di scoprire una volta per tutte le strategie per questo mercato. Il club nerazzurro vuole puntare forte sull’attaccante dell’Atalanta e comporre un tridente da sogno con Lautaro Martinez e Marcus Thuram in un modulo inedito.

Secondo La Gazzetta dello Sport, inoltre, l’Inter avrebbe deciso di non fermarsi al solo maxi investimento di Lookman. L’approdo dell’attaccante nigeriano non andrebbe infatti ad escludere l’assalto a Giovanni Leoni, altro grande obiettivo per la difesa. La richiesta del Parma rimane ancora ferma sui 40 milioni, anche se il club nerazzurro punta ad uno sconto di almeno una decina di milioni inserendo il cartellino di Sebastiano Esposito nell’affare.

Insomma, pare a questo punto chiara la volontà del club interista di comporre un organico di altissimo livello per riaccendere l’entusiasmo in una piazza che di certo non è uscita benissimo dalla scorsa stagione. Per dimenticare in fretta le ultime delusioni tra Champions e Mondiale, l’Inter si è messa in testa di regalarsi un mercato d’altri tempi.