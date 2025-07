Taremi aiuta l’Inter sul mercato: sì all’offerta turca

Se l’Inter sta seriamente pensando ad un mercato da chiudere in grande stile con i nomi di Lookman e Leoni, è anche grazie alle imminenti cessioni che il club punta a chiudere nei prossimi giorni. Tra queste, rientra anche quella legata al futuro di Mehdi Taremi, ormai fuori dal progetto nerazzurro e pronto a dire addio dopo una sola stagione.

L’attaccante iraniano, come riferito da La Gazzetta dello Sport, sta facilitando al club interista la ricerca sul mercato di una nuova squadra. Un atteggiamento di disponibilità che l’Inter sta certamente apprezzando e che dovrebbe accelerare le pratiche per il suo addio. L’ex Porto ha ricevuto diversi sondaggi: dalla Premier League con il Fulham, ma soprattutto in Turchia con la corte del Besiktas.

Proprio il club bianconero di Istanbul potrebbe avere la meglio su Taremi grazie ad una proposta di ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. L’Inter, che un anno fa lo strappò gratis per via del contratto in scadenza con il Porto, punta a racimolare una decina di milioni di euro dal suo addio a titolo definitivo.