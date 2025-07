L’Inter SBLOCCA l’affare Leoni: ecco la chiave col Parma

Nonostante abbia puntato i riflettori sul nome di Ademola Lookman nelle ultime ore, l’Inter non ha comunque abbandonato la pista Giovanni Leoni. Il club nerazzurro sta mettendo a punto la proposta migliore in modo da abbassare le pretese del Parma sul cartellino del difensore classe 2006 e sferrare il colpo decisivo.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe aver trovato la chiave per sbloccare l’affare. I due club hanno infatti discusso nella giornata di ieri della possibilità di inserire all’interno dell’affare Sebastiano Esposito, nome caldo del mercato in uscita dei nerazzurri. L’attaccante piace non poco agli emiliani che, dopo l’addio di Bonny, sono alla ricerca di nuovi centravanti.

L’inserimento del classe 2002, anche in virtù degli ottimi rapporti tra Inter e Parma, potrebbe far scendere il prezzo del cartellino da 40 a 30 milioni di euro. Esposito era già stato accostato nelle scorse settimane alla formazione emiliana, prima di finire anche nel mirino di Fiorentina e Cagliari.