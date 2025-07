Repubblica: “Inter-Juve lavorano su QUESTO scambio”

Tra i nomi inseriti nella lista dell’Inter per rinforzare l’attacco, oltre quello del quotatissimo Lookman che rimane il super favorito, nella giornata di ieri è stato accostato anche Nico Gonzalez. L’attaccante argentino è in uscita dalla Juventus ed ha già ricevuto diverse proposte allettanti dall’Arabia Saudita.

Un profilo, però, accompagnato da diversi punti interrogativi, soprattutto dal punto di vista fisico per via dei numerosi infortuni registrati nella passata stagione. Secondo quanto aggiunto questa mattina da la Repubblica, l’Inter potrebbe valutare uno scambio con la Juventus per arrivare all’ex Fiorentina.

Questa la versione del quotidiano: “Un bell’intrigo, ingarbugliato dal nuovo interesse juventino per Frattesi: l’azzurro era una priorità per la coppia Giuntoli-Motta, ma dopo il ribaltone societario era uscito dai radar. Adesso ci è rientrato: potrebbe essere moneta per pagare Nico Gonzalez, o viceversa”.

L’opinione di Passione Inter

L’indiscrezione circolata sulle pagine de la Repubblica, però, non sembra riflettere le ultime mosse dell’Inter. Innanzitutto perché Cristian Chivu ha deciso di puntare forte su Frattesi e per questa ragione il club si è già mosso con l’entourage del calciatore per intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto. Inoltre, il club nerazzurro sembra piuttosto convinto di voler strappare Lookman all’Atalanta e chiudere con il nigeriano le entrate nel reparto avanzato.