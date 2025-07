Sgarbo alla Juve: “Marotta dietro i problemi con Vlahovic”

Potrebbe esserci lo zampino di Beppe Marotta dietro i problemi di dialogo tra la Juventus e Dusan Vlahovic. E’ questa la tesi riportata nell’edicola di oggi da la Repubblica, secondo cui il presidente dell‘Inter avrebbe visto più volte Ristic, agente dell’attaccante serbo.

Il club nerazzurro, in verità, è in questo momento concentrato esclusivamente sulla pista Ademola Lookman per quanto riguarda l’attacco. Il nigeriano ha scalato posizioni ed è finito in cima alla lista di gradimento di Cristian Chivu.

Vlahovic, seppur apprezzato, ha delle caratteristiche assai diverse da quelle dell’atalantino. Nei piani dell’Inter c’è infatti la volontà di cambiare modulo e puntare sul tridente, abbandonando il sistema a due attaccanti instaurato dall’arrivo di Antonio Conte e consolidato nei quattro anni di Simone Inzaghi.

Per quanto riguarda l’attaccante della Juventus e i possibili incroci di mercato con l’Inter, ecco quanto riportato dal noto quotidiano: “I sussurri di mercato dicono che ci sarebbe Marotta (che ha visto spesso l’agente Ristic) persino dietro l’ostinazione con cui Vlahovic e la Juventus non dialogano ma sono soltanto illazioni, mentre sullo sfondo dell’attivismo interista s’intravedono un’altra operazione clamorosa, la cessione di Thuram, che compenserebbe i soldi stanziati per Lookman e Bonny, e un cambio di modulo, privilegiando quello con un centravanti solo e due trequartisti e non più con una coppia di attaccanti”.