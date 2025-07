Come cambia l’Inter con Lookman: NUOVO attacco per Chivu

L’Inter sta facendo di tutto per far diventare realtà il sogno di mercato chiamato Ademola Lookman: l’attaccante dell’Atalanta è un vero obiettivo di mercato per Marotta e Ausilio che sono pronti a presentare alla società bergamasca una proposta ufficiale, dopo che il giocatore ha già accettato la destinazione.

L’innesto del nigeriano permetterebbe al tecnico Cristian Chivu di poter sfruttare tutta la sua qualità, andando a ridisegnare l’attacco nerazzurro. Con un colpo come quello che potrebbe essere Lookman, si potrebbero infatti vedere delle novità rispetto al solito 3-5-2 che da anni – tra Inzaghi e Conte – i tifosi dell’Inter sono abituati a vedere.

L’arrivo all’Inter di Lookman permetterebbe di poter provare a schierare un attacco con tre giocatori in una sorta di 3-4-1-2 oppure meglio ancora il 3-4-2-1 che Lookman conosce già bene dai tempi dell’Atalanta. In questo modo il nigeriano andrebbe a formare un tridente con Lautaro e Thuram che sarebbe un gran punto di forza della squadra.