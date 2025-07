Gazzetta: “QUESTA clausola può sbloccare la prima cessione”

Dopo gli innesti di Ange-Yoan Bonny, Luis Henrique e Petar Sucic, l’Inter è al lavoro per sbloccare la prima cessione di questa campagna estiva. Di fatto al momento, rispetto alla rosa della scorsa stagione, sono partiti soltanto Correa e Arnautovic per scadenza di contratto e poi c’è Valentin Carboni vicino al prestito al Genoa.

Non sono però stati ancora arrivati introiti in questa sessione di mercato e la società continua a lavorare per le prime operazioni in uscita in modo da reinvestire poi anche sulle entrate. Il primo calciatore che può fruttare un incasso all’Inter è quello di Aleksandar Stankovic, mezzala classe 2005 e figlio della leggenda Dejan.

Secondo quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, dopo il nodo nella trattativa che c’è stato con il Bruges, ora le due società potrebbero raggiungere un accordo. La novità è infatti nella clausola per cui l’Inter guadagnerebbe una percentuale della futura rivendita di Stankovic qualora il club belga lo cedesse: si sta trattando sulle cifre.