Di Marzio SVELA qual è il nodo che nega l’incasso all’Inter

Il primo obiettivo del presidente Beppe Marotta e del DS Piero Ausilio per il mercato dell’Inter, in questo momento, è quello di cedere i giocatori che non fanno parte del progetto Chivu per la prossima stagione. In questo modo la dirigenza può liberare dello spazio nella rosa nerazzurra e incassare anche del denaro utile per poi fare dei colpi in entrata.

Uno dei giocatori che l’Inter considera nella lista partenti è quello di Aleksandar Stankovic che può salutare i colori nerazzurri per il secondo anno di fila, dopo un ottimo campionato disputato in Svizzera con la divisa del Lucerna. Su di lui ha messo gli occhi da alcune settimane il Club Brugge ma non arriva la fumata bianca su questo affare.

Per Gianluca Di Marzio, ci sono problemi sulla “clausola di recompra” che l’Inter vuole inserire per potersi riprendere Stankovic tra 12 mesi, visto che lo valuta un gioiello promettente. La volontà del Bruges è di fissarla a 30 milioni mentre Marotta spinge per quota 25: questo nodo sta bloccando quindi l’affare e l’incasso al club.