L’Inter sogna Lookman: svelati PREZZO e volontà del giocatore

Dopo la notizia rilanciata dal Corriere dello Sport in merito ad un presunto interessamento dell’Inter per Ademola Lookman, arrivano conferme su questo possibile obiettivo di mercato dei nerazzurri di Cristian Chivu. Un punto su cui Marotta e Ausilio possono far leva con l’Atalanta sembra essere la volontà dello stesso calciatore.

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, sarebbe fondata questa voce di mercato per l’Inter. Sono due gli aspetti da tenere in conto in questa trattativa e il primo è molto importante, ovvero la volontà dello stesso Lookman di fare il salto in una big con l’Inter che sarebbe una meta molto gradita da parte sua.

Già un anno fa forzò la mano con l’Atalanta per cercare di trasferirsi al PSG ma poi saltò tutto. Ora restano due anni di contratto al nigeriano con la Dea e quindi l’affare non è impossibile. Il prezzo è di circa 50 milioni di euro ma l’Inter può cercare di abbassare le pretese economiche per dare a Chivu un grande colpo.