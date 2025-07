Dopo Nkunku e Openda ecco un altro grosso nome per l’attacco

Nei giorni scorsi avevano fatto grande clamore alcune voci di mercato relative agli obiettivi che l’Inter avrebbe messo nel mirino per il suo reparto d’attacco. Erano infatti emersi rumours relativi a dei giocatori importanti in Europa come Nkunku del Chelsea oppure anche Openda del Lipsia ma ora c’è un’altra pista.

A rilanciare questa nuova idea è ancora una volta il Corriere dello Sport che oggi fa un nuovo nome per il reparto d’attacco dell’Inter. Quest’oggi viene rilanciata l’ipotesi Ademola Lookman per la squadra di Cristian Chivu con l’Atalanta che chiederebbe circa 50 milioni di euro per cedere il cartellino del suo numero 11.

Lookman è da anni uno dei migliori attaccanti in Serie A e nelle ultime sessioni di mercato lo hanno cercato anche altri club come PSG, Juventus e Napoli. Adesso emerge però questo rumour legato all’Inter, il nigeriano ha un prezzo alto che i nerazzurri puntano a pagare grazie anche ad un pacchetto di cessioni da completare a breve.