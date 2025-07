Spunta la soluzione che può risolvere il futuro di Asllani

Nei giorni scorsi erano emerse voci di mercato secondo le quali l’uscita di Kristjan Asllani dall’Inter sarebbe al momento bloccata per via di un contrasto tra la volontà del calciatore classe 2002 e ciò che attualmente le trattative di calciomercato stanno offrendo. Ecco però che spunta una possibile soluzione per risolvere questo caso.

Era infatti emerso che la volontà di Asllani fosse quella di continuare a giocare in Serie A, senza quindi prendere in considerazione un possibile trasferimento all’estero. Ecco perché il regista albanese ha ringraziato il Betis per l’interessamento ma ha scelto anche al contempo di rifiutare la proposta per trasferirsi nella Liga spagnola.

Secondo i colleghi di Calciomercato.com, c’è però una pista italiana che potrebbe far felice lo stesso Asllani. Si tratta del Bologna, la società felsinea è infatti alla ricerca di un nuovo centrocampista da mettere a disposizione di mister Italiano e nella lista obiettivi c’è anche il nome dell’albanese dell’Inter oltre a Miretti, Pobega e Pessina.