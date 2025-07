Biasin smonta l’ultima fake news sul mercato dell’Inter

Proseguono le voci ad oltranza sul calciomercato dell’Inter che in questa fase di avvicinamento al raduno di Appiano Gentile può cambiare volto alla rosa. Sono infatti parecchie le trattative in entrata e in uscita che vedono coinvolti i nerazzurri ma per un giocatore in particolare è arrivata una secca e decisa smentita.

Negli ultimi giorni diversi quotidiani italiani avevano riportato la voce di un interessamento dell’Inter per un calciatore molto importante come Christopher Nkunku del Chelsea. Il giornalista Fabrizio Biasin, sempre ben informato sul mondo nerazzurro, ha però negato che esista alcun tipo di trattativa per il francese.

“Ho chiesto del possibile affare Nkunku ma mi è stato completamente escluso, non c’è assolutamente nulla con l’Inter”, sono state queste le parole con cui Biasin ha voluto mettere un freno a queste voci riportate dalla carta stampata negli ultimi giorni che riguardano il possibile nome grosso per l’attacco nerazzurro di Cristian Chivu.