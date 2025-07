Accordo raggiunto e colpo chiuso: OGGI le visite mediche

In questa fase centrale del mese di luglio la priorità della dirigenza dell’Inter sembra essere quella di snellire la rosa che si presenterà la prossima settimana ad Appiano Gentile per svolgere il raduno con mister Chivu e dare il via alla preparazione atletica per la nuova stagione. Sono tanti infatti i calciatori in uscita dall’organico nerazzurro.

Uno di questi però sembra aver trovato sistemazione. Si tratta di Franco Carboni che è pronto a salutare nuovamente l’Inter per un’altra squadra italiana. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il giocatore argentino svolgerà oggi le visite mediche con l’Empoli, club di Serie B che è retrocesso la scorsa stagione al 38° e ultimo turno.

L’Inter quindi si prepara a salutare entrambi i fratelli Carboni: oltre a Franco che passa, come detto, all’Empoli sembra infatti essere molto vicino anche l’accordo con il Genoa per il prestito del talentuoso trequartista Valentin. Il classe 2005 dopo aver fatto bene al Mondiale per Club vuole un anno da protagonista in Serie A per crescere.