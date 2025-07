Nuovo assalto all’obiettivo dall’Inter: c’è una condizione

L’Inter continua a lavorare su diversi fronti in uscita. Le cessioni rappresentano un obiettivo importante per il club in questa fase, dal momento che potrebbero garantire nuovo budget da investire sul mercato in entrata. L’obiettivo è monetizzare con quei profili non centrali nel progetto tecnico.

Tra questi c’è sicuramente Tajon Buchanan. L’esterno è stato accostato al Sassuolo negli scorsi giorni, ma ora sarebbe tornato alla carica il Villarreal, squadra nella quale il canadese ha giocato in prestito negli ultimi sei mesi.

Lo riporta Gianluca Di Marzio, che sottolinea come il club spagnolo abbia fatto la proposta per un nuovo prestito. L’Inter, però, avrebbe rifiutato questa soluzione, fissando una condizione: l’addio di Buchanan deve essere solo a titolo definitivo.