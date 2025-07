Colpo SORPRESA Inter in Bundesliga: fissata la cifra

Sono settimane di transizione in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato. Calhanoglu non sembra più destinato alla partenza come settimana fa, ma le ultime notizie che arrivano dalla Germania potrebbero cambiare i piani nerazzurri.

Infatti, come riportato da Sport Bild, i nerazzurri starebbero pensando all’acquisto di Joao Palhinha dal Bayern Monaco. Secondo il sito tedesco, i bavaresi sarebbero disposti a negoziare per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro.