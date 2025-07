L’Al-Hilal di Inzaghi salta la Supercoppa: “Troppo stanchi”

Simone Inzaghi ha dato l’addio all’Inter da poco più di due mesi, ma ha già avuto modo di sedere più volte sulla panchina dell’Al-Hilal, sua nuova squadra. Il club dell’Arabia Saudita, infatti, ha giocato il Mondiale per Club, riuscendo anche a eliminare il Manchester City e a qualificarsi ai quarti di finale.

Una competizione che, evidentemente, ha spossato la squadra araba, che ha inviato un messaggio alla propria federazione, comunicando l’intenzione di non partecipare alla Supercoppa nazionale, in programma il prossimo agosto.

Lo ha riportato Al Jazeera, che ha sottolineato come la scelta di rinunciare alla competizione, in programma a Hong Kong dal 19 al 23 agosto, sia dovuta principalmente alla troppa stanchezza accumulata in questa stagione. La lettera è stata firmata da tutti i membri dell’Al-Hilal, che verrà quasi sicuramente punito con una sanzione.