Marotta ANNUNCIA la prossima cessione dell’Inter

Interecettato dai giornalisti al termine dell’Assemblea della Lega Serie A, Beppe Marotta ha risposto ad alcune domande di mercato. In ultima battuta, il presidente dell’Inter ha confermato una cessione in arrivo in casa nerazzurra.

Valentin Carboni, infatti, sarebbe pronto ad andare in prestito al Genoa. Una scelta che Marotta ha commentato con soddisfazione, sottolineando come possa essere la scelta migliore al momento per la carriera dell’argentino, rientrato da poco da un grave infortunio.

“Carboni andrà al Genoa ed è la destinazione giusta, con un allenatore bravo come Vieira”, ha commentato il presidente nerazzurro.