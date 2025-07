Annuncio a sorpresa su Asllani: “Sta rifiutando tutto”

Prosegue la sessione di calciomercato con l’Inter che sta attraversando una fase durante la quale cerca di cedere ad altri club i giocatori che sono in esubero oppure quegli elementi della rosa che, pur essendo coinvolti, possono garantire degli incassi importanti per andare poi a reinvestire sul fronte delle entrate.

Uno dei giocatori dato in uscita dai nerazzurri è anche il regista Kristjan Asllani. Nelle scorse ore i vertici del Betis sono arrivati a Milano per trattare con l’Inter ma il centrocampista albanese sta rifiutando ogni proposta da club stranieri. Lo conferma Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Asllani sta rifiutando la possibilità di andare a giocare all’estero perché vuole continuare la sua carriera in Serie A ma non ci sono società che hanno chiesto informazioni. L’unico club che segue Asllani è il Betis ma al momento la trattativa è in stand-by proprio per questo motivo legato al rifiuto dell’estero”.