Allenatore Galatasaray: “Calhanoglu ama questo club”

Si è registrata nei giorni scorsi una frenata molto brusca tra Hakan Calhanoglu e il Galatasaray. Il club turco, infatti, ha deciso di impegnarsi interamente sulla trattativa per Victor Osimhen, dicendosi disposto a pagare i 75 milioni di euro chiesti dal Napoli per lasciarlo partire.

Per questa ragione, dunque, l’Inter ha riaperto alla permanenza del centrocampista per la prossima stagione, abbandonando per il momento l’obiettivo Ederson. Proprio di Calhanoglu ha parlato Okan Buruk (allenatore del Galatasaray) ai microfoni di Sporx, confermando il forte legame tra il club turco e il centrocampista.

Queste le sue parole: “Tutti lo vogliono, è uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Lo conosco da quando aveva 16 anni e il suo amore per il Gala è fortissimo, ma la questione di Osimhen acquista importanza in termini di budget. Faremo le mosse dopo”.