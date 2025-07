Accordo Inter-Bruges per Stankovic: recompra MONSTRE

L’Inter e il Bruges, dopo intense giornate di trattative, hanno finalmente raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo, che nella passata stagione si è messo in evidenza in Svizzera con la maglia del Lucerna, è pronto ad intraprendere un’avventura che potrebbe proiettarlo ad un livello superiore.

E’ quello che si augura anche l’Inter, squadra che lo ha cresciuto consapevole dei suoi incredibili mezzi tecnici. Anche per questo motivo il club nerazzurro ha fatto di tutto per far inserire nell’accordo con il club belga una recompra sul suo cartellino, in modo da poterlo riacquistare qualora riuscisse a far emergere tutto il suo talento a livelli importanti.

Come riferito da Sportmediaset, Inter e Bruges hanno raggiunto un’intesa sul trasferimento di Stankovic sulla base di un’operazione da 8 milioni di euro più 2 di bonus che finiranno nelle casse dei nerazzurri. Il club interista potrà in futuro esercitare la clausola di recompra fissata con i belgi, versando un assegno da 28 milioni di euro.