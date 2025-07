Pedullà smonta l’ultima fake news sul mercato dell’Inter

Nelle scorse ore sono venute fuori nuove indiscrezioni di mercato dall’estero che riguardano l’Inter. In particolare, in Belgio avevano accostato il nome del club nerazzurro a quello del giovane talento del Bruges, Ardon Jashari.

Delle voci probabilmente alimentate dall’incontro avvenuto ieri pomeriggio presso la sede nerazzurra di Viale della Liberazione a Milano tra i dirigenti del club belga e la società interista. Un vertice in cui in realtà sono stati definiti gli ultimi dettagli del trasferimento al Bruges di Aleksandar Stankovic, ma nel quale non si sarebbe registrato alcun inserimento per Jashari.

Il centrocampista svizzero, obiettivo molto forte del Milan in questa sessione di mercato, non sembra dunque essere al momento oggetto di interesse da parte dell’Inter. A conferma di ciò, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha smentito l’esistenza di eventuali contatti: “Jashari? Son venute fuori della fake news su inserimenti di altri che sinceramente ad oggi a me non risultano”.