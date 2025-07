BLITZ in sede per Asllani: l’Inter fissa una condizione

Uno dei nomi più chiacchierati in casa Inter nel corso di queste settimane estive di calciomercato rimane senza dubbio Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è uno dei possibili partenti dal gruppo squadra nerazzurro e su di lui ci sono stati alcuni sondaggi sia da squadre italiane che, soprattutto, da club stranieri.

Ora la situazione di mercato attorno all’ex Empoli potrebbe cambiare perché c’è il Betis che sembra voler portare in Spagna il regista nerazzurra e vuole farlo con convinzione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter e il club di Siviglia sono in trattativa per Asllani e gli spagnoli hanno fatto un viaggio in Italia per trattare di persona.

La dirigenza del Betis si trova infatti a Milano per incontrare i vertici dell’Inter come Ausilio e Marotta e cercare di raggiungere un’intesa per il trasferimento di Asllani nel campionato spagnolo. La richiesta della società nerazzurra è quella di un trasferimento a titolo definitivo, formula che permetterebbe di incassare una buona plusvalenza: si tratta.