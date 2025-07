L’Inter SNOBBA l’ex Milan sul mercato: “Offerto più volte”

Continuano le voci di mercato riguardanti un possibile nuovo innesto in attacco dell’Inter. L’obiettivo, infatti, sarebbe un giocatore con caratteristiche diverse, dotato di buon dribbling e capace di giocare sia come seconda punta che come trequartista.

Fabrizio Romano ha fatto il punto sul suo canale YouTube, affermando come la pista che porta a Nkunku del Chelsea non sia ora praticabile e come i nerazzurri non abbiano voluto, invece, approfondire il discorso per Asensio.

Tuttavia, c’è un altro giocatore, che ha lo stesso agente dello spagnolo del PSG, che, racconta Romano, “sarebbe stato offerto più volte”, prima della finale di Champions League. Si tratta di Joao Felix, che l’Inter avrebbe trattato nel mercato invernale prima del suo passaggio al Milan.

Come raccontato sempre dall’esperto di mercato, l’Inter non sembra interessata a questa possibilità e non avrebbe provato a riallacciare in alcun modo i contatti per il giocatore e con il Chelsea, nonostante quest’ultimo sia stato proposto nuovamente ai dirigenti.