Nuovo portiere Inter, c’è l’idea: “Si giocherebbe il posto”

Si è discusso molto negli ultimi giorni del futuro di alcuni giocatori dell’Inter. Al centro delle voci di mercato è finito Yann Sommer, che stando alle indiscrezioni sarebbe un obiettivo del Galatasaray. Sebbene non ci sia ancora un’offerta ufficiale, l’addio dello svizzero costringerebbe a rivedere i piani in porta.

L’Inter sembra intenzionata a dare maggiore spazio a Josep Martinez, ma avrebbe comunque bisogno di cercare un nuovo portiere sul mercato. Secondo il giornalista Giorgio Musso, intervenuto sul canale YouTube di calciomercato.it, un’idea tra i pali potrebbe essere Mattia Perin.

Il portiere è in uscita dalla Juventus per cercare maggiore spazio e diversi club italiani lo avrebbero messo nel mirino. Secondo Musso, “all’Inter non avrebbe la certezza di giocare titolare, però si giocherebbe il posto ad armi pare con Martinez”.

Il giornalista ha specificato, però, come per il momento non ci sia alcuna trattativa in tal senso e come questa ipotesi sia legata all’eventuale partenza di Sommer.