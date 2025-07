Inter, decisa la cessione di Esposito: rimane in Serie A

In queste settimane di luglio uno degli obiettivi degli uomini di mercato dell’Inter è quello di riuscire a piazzare in altri club quei giocatori che non rientrano nei piani futuri della società in modo da poter incassare delle cifre da poter poi reinvestire sul mercato in entrata. In tal senso è vicina la cessione di un giovane attaccante in Serie A.

Si tratta di Sebastiano Esposito che, come riportato da Gianluca Di Marzio, è pronto a cambiare maglia e a salutare l’Inter a titolo definitivo dopo diverse stagioni passate in prestito in Italia e Svizzera. A puntare sull’attaccante classe 2002 cresciuto nel vivaio nerazzurro è il Cagliari che ha deciso di accettare le condizioni di Marotta.

La richiesta della dirigenza nerazzurra era infatti di un indennizzo di 7 milioni di euro – visto il singolo anno di contratto rimasto – per avere il cartellino di Esposito, più una percentuale sulla futura rivendita. Il Cagliari è vicino alla fumata bianca con l’Inter e presto l’ex Empoli potrà volare in Sardegna per questa nuova avventura in Serie A.