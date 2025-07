Gila rinforzo per l’Inter in difesa? L’agente SVELA tutto

Uno dei tanti nomi che negli ultimi mesi sono stati accostati all’Inter in sede di mercato per quanto riguarda il reparto difensivo è quello di Mario Gila. Il centrale della Lazio ha concluso una stagione con la divisa biancoceleste su buonissimi livelli e per questo il suo nome è stato avvicinato ai nerazzurri e anche ad altri grandi club.

Come sempre però la società di Claudio Lotito si dimostra una bottega cara e il presidente biancoceleste rimane sempre un osso duro da convincere in sede di trattativa per abbassare i prezzi dei cartellini dei suoi calciatori. Per queste ragioni la pista Gila non è mai decollata al 100% né per l’Inter e né per altri grandi club italiani o stranieri.

L’assenza della Lazio dalle prossime coppe europee poteva essere un fattore che poteva anche far pensare ad un addio di Gila alla società romana. Smentisce però tutto Alejandro Camano, agente del difensore, che intercettato dai colleghi di Sky Sport ha dichiarato: “È un giocatore della Lazio, ha due anni di contratto e adesso non parte“.