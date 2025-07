12 milioni in entrata: addio dall’Inter, trattativa LAMPO

Uno dei giocatori che non sono stati inseriti nell’elenco dei convocati per il Mondiale per Club dall’Inter era Tajon Buchanan. L’esterno canadese è reduce da un prestito al Villarreal per la seconda parte dell’ultima stagione ma non è stato riscattato dal club spagnolo ed è quindi tornato nella rosa nerazzurra dalla quale però è pronto a ripartire.

Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, l’addio del giocatore classe 1999 è ormai molto vicino perché è in stato avanzato la trattativa con il Sassuolo. La società neroverde ha deciso di puntare su Buchanan che deve però ancora aprire alla possibilità di questo trasferimento ma nel frattempo i discorsi tra i due club procedono.

La richiesta dell’Inter è di 12 milioni di euro, una cifra più alta di quanto emerso nelle scorse ore e sembra che non ci siano grossi ostacoli tra i nerazzurri e il Sassuolo. Ora starà allo stesso Buchanan pronunciarsi sull’esito di questo trasferimento ma l’addio a titolo definitivo del canadese in questo momento pare essere davvero vicino.