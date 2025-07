Gazzetta: “Leoni-Inter a oltranza”, c’è il PIANO per l’intesa

Il grande obiettivo per il mercato in entrata dell’Inter è ormai da alcune settimane Giovanni Leoni, giovane e talentuoso difensore centrale del Parma. Dopo gli innesti di Petar Sucic, Luis Henrique e soprattutto di Ange-Yoan Bonny (che ha testimoniato gli ottimi rapporti tra le due società), ora serve un rinforzo in difesa.

Il nuovo allenatore Cristian Chivu ha già lavorato con Leoni in questo 2025 proprio a Parma e promette che il centrale classe 2006 sarebbe un ottimo innesto per l’Inter sia per il presente che per il futuro. Dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spunta anche un aggiornamento sullo stato della trattativa tra i due club.

Il Parma non ha fretta di vendere e chiede ancora 35-40 milioni di euro per il suo talento. L’Inter invece al momento non si spinge oltre i 30 milioni di euro, ma la proposta dei nerazzurri può presto aumentare grazie alle cessioni. Il piano degli addii prevede infatti alcune cessioni come Esposito, Stankovic e Buchanan che garantiscono circa 25 milioni di incasso.