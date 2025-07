Calhanoglu, non mollano le voci turche: c’è una CONVINZIONE

In casa Inter si ritiene chiuso per il momento ogni tipo di discorso legato al futuro di Hakan Calhanoglu che nelle scorse settimane è stato protagonista di moltissime indiscrezioni in merito ad un possibile addio alla squadra nerazzurra per far ritorno in Turchia, andando ad indossare la divisa del Galatasaray.

Il club di Istanbul non ha però offerto all’Inter le giuste condizioni per intavolare una trattativa e così ad oggi, per la dirigenza nerazzurra, Calhanoglu resta. Ci sono però delle voci dalla Turchia che non si placano e che come sottolinea oggi il Corriere dello Sport rendono ancora possibile un addio dell’ex Milan in questa sessione di mercato.

Si registrano infatti presunte convinzioni del Galatasaray di voler tornare alla carica nel mese di agosto quando sarà vicino l’inizio ufficiale della Serie A. La mossa decisiva la dovrà però compiere il giocatore stesso: l’Inter si aspetta infatti che a stretto giro di posta Calhanoglu esca allo scoperto e dica alla società chiaramente quali intenzioni abbia.