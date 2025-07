Calhanoglu CAMBIA il mercato dell’inter: cosa sta succedendo

Ci aspettavamo che quella in corso sarebbe stata una settimana decisiva per il calciomercato dell’Inter e sino a questo momento tali premesse sono state ampiamente rispettate. Contrariamente a quelle che erano le previsioni iniziali, però, le strategie del club nerazzurro hanno preso nelle ultime ore tutt’altra direzione.

In particolare, è stato il dietrofront del Galatasaray su Hakan Calhanoglu a sconvolgere radicalmente i piani dell’Inter. Il club turco nella giornata di ieri è stato a Milano ed ha incontrato i nerazzurri, ma ha lasciato intendere di non riuscire neanche ad avvicinarsi ai 30 milioni di euro. In Turchia, addirittura, hanno fatto sapere che non sarebbero riusciti nemmeno a presentare un’offerta da 10 milioni.

Con questi presupposti, considerando anche che ufficialmente il calciatore non ha mai chiesto di essere ceduto, l’Inter ha deciso per il momento di tenere Calhanoglu e non sconvolgere il centrocampo. Con l’approdo già registrato di Petar Sucic e la conferma di Davide Frattesi, l’unica uscita in mezzo al campo dovrebbe dunque riguardare Kristjan Asllani, conteso da Fiorentina e Betis.

Dalla prospettiva di dover cambiare mezza squadra, alla convinzione di poter invece ripartire con buona parte dell’ossatura della passata stagione. Calhanoglu, Frattesi e non solo, visto che anche Bisseck viene considerato a pieno titolo parte integrante del nuovo corso targato Cristian Chivu. L’Inter per la prima volta dopo tanti anni non avrà l’esigenza di cedere e potrebbe addirittura chiudere il mercato con il solo colpo in entrata di Giovanni Leoni.

Ovviamente da qui alla fine del mercato estivo mancano ancora diverse settimane e tutto potrebbe ancora essere messo in discussione. Oltre a diversi esuberi ancora da piazzare, a tenere banco è la questione Dumfries. L’olandese rappresenta l’unico caso spinoso che l’Inter non potrà direttamente controllare a causa della clausola rescissoria valida per il mese di luglio. Con Barcellona e Manchester City alla finestra, c’è senz’altro da preoccuparsi.