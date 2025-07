STOP Inter sul mercato: l’annuncio sulla trattativa

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter ha avuto una svolta improvvisa nelle ultime ore, con la permanenza del turco che è tornato a essere lo scenario più concreto. Una notizia che, chiaramente, ha influenzato anche le altre operazioni di mercato.

Come raccontato da Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Inter aveva mostrato interesse per Richard Rios del Palmeiras, chiedendo informazioni prima della Roma. Tuttavia, la permanenza di Calhanoglu avrebbe bloccato tutto, lasciando strada spianata ai giallorossi.

Queste le sue parole:

“L’Inter aveva iniziato a chiedere informazioni molto prima della Roma su Rios, ma si è fermata per via della possibile permanenza di Calhanoglu. Ad oggi non hanno ricevuto offerte concrete e quindi non esce dall’Inter. Questa situazione blocca Rios all’Inter, la situazione è in stand-by”.