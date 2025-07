Carboni al Genoa per prendersi l’Inter: i dettagli del prestito

Valentin Carboni sta per passare in prestito secco al Genoa dopo i minuti messi nelle gambe durante il Mondiale per Club. Cristian Chivu ha subito mostrato grande fiducia nei confronti del classe 2005, non esitando a mandarlo in campo nonostante gli otto mesi di assenza per via del brutto infortunio al crociato rimediato ad inizio stagione al Marsiglia.

Il tecnico rumeno avrebbe tenuto molto volentieri il giovane argentino nell’organico nerazzurro della prossima stagione, ma sa perfettamente che dopo uno stop del genere avrà soprattutto bisogno di giocare quanto più possibile e riprendere confidenza con il campo. Da qui la scelta condivisa con il ragazzo di optare per una nuova esperienza in prestito con l’obiettivo di tornare tra un anno per rimanere all’Inter.

Il club interista crede tantissimo nelle sue potenzialità, in parte viste nell’ultimo Mondiale statunitense. Per questa ragione ha deciso di accettare una formula un po’ insolita: per incentivare il Genoa di Vieira a puntare su Carboni, l’Inter pagherà dei bonus in proporzione a quello che sarà il minutaggio dell’attaccante. I rossoblù, oltre a fare affidamento su un grande prospetto, potrebbero incassare fino ad un milione di euro.