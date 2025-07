“Nkunku a fine mercato”: doppia strategia dell’Inter

C’è un fondo di verità dietro il nome di Christopher Nkunku che nei giorni scorsi è stato accostato all’Inter. L’attaccante francese non si può ancora considerare un obiettivo a pieno titolo dei nerazzurri, ma allo stesso tempo non si può nemmeno definire totalmente estraneo a quelle che saranno le mosse del club interista da qui alle prossime settimane.

Come spiegato da Tuttosport, il centravanti del Chelsea è stato realmente proposto all’Inter come opportunità di mercato. Calciatore che ben due anni fa veniva pagato 60 milioni di euro dai Blues, ma la cui valutazione è già scesa sui 40 a causa di numerosi infortuni. Ancora troppo per pensare ad una mossa concreta dei nerazzurri, anche in virtù di un ingaggio superiore ai 6 milioni di euro.

Allo stesso tempo, in casa Inter non si esclude un colpo alla ‘Alexis Sanchez’ nelle battute finali della finestra estiva per aggiungere al reparto avanzato un attaccante con caratteristiche diverse rispetto agli attuali interpreti. Come spiegato dal quotidiano torinese, i nerazzurri potranno realmente considerare l’affare “a fine mercato”, sperando che possa scendere il prezzo o che il Chelsea voglia aprire anche al prestito.

Un altro profilo che interessa l’Inter dalla Premier League, inoltre, porta al paraguaiano Julio César Enciso. Il colombiano del Brighton, in prestito nella scorsa stagione all’Ipswich Town, in passato ha lavorato con De Zerbi ed è in uscita a causa del contratto in scadenza tra un anno.