Inter sulla stella del River: “Punta a chiudere subito”

Il mercato dell’Inter si sta muovendo in questa fase in più direzioni. Il club nerazzurro, che punta a consegnare a Cristian Chivu un organico già completo entro la fine del mese, pensa come sempre anche al futuro. In quest’ottica, infatti, sta per mettere a segno un nuovo giovanissimo colpo dall’Argentina tutto da scoprire.

Come riferito da Tuttosport, l’Inter “punta a chiudere l’ingaggio” di Lucas Scarlato del River Plate. Argentino classe 2009, è un centrocampista che viene già considerato come la “stella dell’Under 17 del suo Paese”. Calciatore dotato di tecnica, ma anche di tanto pressing e recupero palla, può agire da regista.

Nelle idee del club c’è la volontà di chiudere subito la trattativa con il River Plate per il Pipa e portarlo in Italia con un’idea ben precisa. Considerata la giovanissima età, Scarlato verrebbe infatti aggregato all’Inter Under 23 di Stefano Vecchi che la prossima stagione farà il suo debutto nel campionato di Serie C.