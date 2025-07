“Bisseck non si muove”: annuncio improvviso sull’Inter

Nel giro di poche ore è radicalmente cambiato l’indirizzo dell’Inter sul mercato. Dopo quanto avvenuto negli ultimi giorni, Chivu e la società hanno evidentemente deciso durante il vertice di ieri pomeriggio di rivedere i propri piani sul mercato e percorrere la via della moderazione.

Il club ha per prima cosa deciso di blindare Davide Frattesi, considerato inizialmente uno di quei calciatori che questa estate avrebbe potuto fare le valigie. Un centrocampo che ripartirà anche da Hakan Calhanoglu, sempre più vicino alla permanenza dopo la brusca frenata di ieri con il Galatasaray che ha in un certo senso mollato il centrocampista turco per inseguire il sogno Osimhen.

Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, anche Yann Bisseck – che sembrava in uscita sino a pochi giorni fa dietro le sirene inglesi – rimarrà all’Inter. Il centrale tedesco rientra tra i giovani con cui Oaktree ha intenzione di rilanciare il progetto e non può certo essere sacrificato in una fase così delicata. Salvo offerte irrinunciabili dalla Premier League, dunque, il messaggio è chiaro: “Bisseck non si muove”.