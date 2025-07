Buchanan ceduto subito in Serie A: quanto incassa l’Inter

E’ fatta per la cessione di Tajon Buchanan a titolo definitivo. A sorpresa, l’esterno canadese rimarrà nel campionato italiano dopo il prestito degli ultimi sei mesi al Villarreal. L’Inter ha definito in tempi molto rapidi la sua uscita, con un’operazione che lascia una porta aperta al ragazzo qualora dovesse far bene nella nuova esperienza.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, è infatti attesa l’ufficialità per il passaggio di Buchanan al Sassuolo di Fabio Grosso. La formazione neroverde, tornata subito in Serie A dopo un anno di B, acquista l’esterno ex Bruges a titolo definitivo per un’operazione che porterà complessivamente nelle casse nerazzurre circa 7-8 milioni di euro.

La cosa più interessante di questa cessione riguarda però la formula: l’Inter, infatti, ha deciso di far inserire un diritto di recompra. Il club nerazzurro crede ancora nelle potenzialità di Buchanan e vorrà avere la possibilità di riprenderlo qualora il suo talento dovesse emergere in questa nuova esperienza in un ambiente con meno pressioni come quello di Reggio Emilia.