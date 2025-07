Nuovo colpo senza cessioni: l’Inter offre 30 milioni

La frenata improvvisa nella trattativa per la cessione di Hakan Calhanoglu non ha per niente spiazzato l’Inter sul mercato. Il club nerazzurro stava incontrando non poche difficoltà a trovare un’alternativa di livello al centrocampista turco, senza dover sborsare cifre superiori ai 50 milioni.

Inevitabilmente, per coprire il vuoto che si sarebbe generato a centrocampo con l’uscita di Calhanoglu, avrebbe dovuto rinunciare a qualcosa nel reparto arretrato. Così facendo, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrà permettersi invece un altro investimento senza dover necessariamente mettere mano alle cessioni.

Il grande sogno rimane dunque Giovanni Leoni, obiettivo condiviso con il Milan che l’Inter ha intenzione di prendere a prescindere. La dirigenza nerazzurra ha ora i margini necessari per provare l’affondo sul classe 2006 del Parma e aggiungere il talentuoso difensore ai calciatori già presenti in rosa.

Dopo i circa 70 milioni già spesi sul mercato, è dunque pronta un’offerta da 30 milioni per completare l’assalto a Leoni. L’Inter arriverebbe così ad un totale di 100 milioni, il budget messo a disposizione di questa finestra e che da queste parti non si vedeva dall’estate 2019. Contrariamente a quanto circolato nelle scorse settimane, infine, non sarà necessaria la partenza di Bisseck, ritenuto centrale nel progetto interista.