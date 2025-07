Colpo di scena Frattesi-Inter: firma a sorpresa

Il calciomercato dell’Inter sta per prendere una direzione che sembrava del tutto inattesa sino a pochi giorni fa. Il club nerazzurro, che ad un certo punto sembrava poter quasi rivoluzionare il proprio organico, ha saggiamente deciso di intervenire e risolvere adesso alcuni potenziali casi all’interno dello spogliatoio che sarebbero potuti venir fuori dopo il duro sfogo di Lautaro Martinez senza dover ricorrere alle uscite.

La cessione di Hakan Calhanoglu al Galatasaray, che sembrava ormai cosa fatta, è stata la prima a saltare. Dopo un incontro tra le due società andato in scena ieri a Milano, si è registrata l’impossibilità ad andare avanti con la trattativa. Il turco non sarà l’unico a rimanere, visto che un altro nome caldo del mercato interista ha deciso di dare fiducia al nuovo corso di Cristian Chivu.

Come riferito da Sky Sport, infatti, Davide Frattesi non lascerà l’Inter. Lo stesso club nerazzurro ha scelto di non volersi privare del centrocampista italiano ed anzi vorrebbe raggiungere al più presto un nuovo accordo per il rinnovo del contratto. Una decisione di continuità da parte della società che si siederà presto con l’ex Sassuolo e il suo agente per discutere di prolungamento.