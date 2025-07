Di Marzio: “Stop alla cessione! Calhanoglu resta all’Inter”

Frenata clamorosa nella trattativa per la cessione di Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Il centrocampista turco, che sembrava ad un passo dall’addio dopo l’improvviso sfogo di Lautaro Martinez contro l’atteggiamento avuto da alcuni compagni durante il Mondiale per Club, non lascerà il club nerazzurro.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’incontro andato in scena nella giornata di ieri a Milano tra i dirigenti interisti e il vice presidente del Galatasaray Abdullah Kavukçu, ha dato esito negativo. Questa la spiegazione del giornalista: “Hakan Calhanoglu rimarrà all’Inter. Al termine dell’incontro è emerso che non ci sono le condizioni per portare avanti la trattativa col club turco”.