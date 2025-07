Summit Chivu-dirigenza: cosa succede adesso all’Inter

Questo pomeriggio Cristian Chivu è stato a Milano per incontrare la dirigenza dell’Inter nella sede di Viale della Liberazione. Un vertice strategico tra l’allenatore e la società per programmare le prossime mosse sul mercato da qui in avanti.

Come ufficializzato nelle scorse ore, Chivu ritroverà buona parte del gruppo nerazzurro nel raduno di Appiano Gentile fissato per il prossimo 26 luglio. Quasi un un mese di vacanza concesso ai suoi calciatori dopo una stagione molto lunga, nella quale sono venute a mancare parecchie energie fisiche e mentali specialmente nella fase conclusiva.

L’idea del club condivisa dallo stesso allenatore, è quella di avere una squadra quasi al completo già al primo giorno di ritiro. Per questa ragione l’Inter ha intenzione di archiviare il prima possibile i principali casi di mercato, a partire da quello legato ad Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco tratta da settimane con il Galatasaray, ma – in assenza di offerte ufficiali pervenute ai nerazzurri – potrebbe clamorosamente rimane all’Inter qualora la telenovela non dovesse risolversi entro fine mese.