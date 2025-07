Nuovo colpo alla ‘Pio Esposito’: BLITZ nella sede dell’Inter

L’Inter potrebbe presto concludere un nuovo affare alla Pio Esposito nel corso di questa settimana. L’attaccante classe 2005, rientrato in maglia nerazzurra in occasione del Mondiale per Club dopo il prestito biennale allo Spezia, ha stravolto i piani del club con le sue prestazioni evidenziate negli Stati Uniti.

Oltre ai numerosi gol timbrati nell’ultima stagione, in particolare la prova contro il River Plate ha impressionato davvero tutti. Da qui la decisione presa da Cristian Chivu in accordo con la dirigenza di trattenere il ragazzo e concedergli sin dalla prossima annata un ruolo di protagonista nel reparto avanzato con Lautaro, Thuram e Bonny.

Per replicare quanto avvenuto con Pio Esposito, l’Inter potrebbe spedire in prestito sempre allo Spezia un altro suo gioiellino. Si tratta di Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 per il quale hanno bussato diversi club. Tra questi, come riferito da Calciomercato.it, anche la società ligure che questa mattina è stata presente presso la sede nerazzurra di Viale della Liberazione con il ds Melissano per valutare il profilo dell’interista.